Zeewolde wil onrust over datacenter te lijf met digitale informatieavond

Afval wordt toch opgehaald in Zeewolde en Lelystad: staking op het laatste moment afgewend

28 januari Mensen in Zeewolde en Lelystad kunnen vrijdag hun afvalcontainer gewoon aan de weg zetten. De afvalophalers van HVC in Zeewolde en Lelystad gaan deze vrijdag toch aan het werk. Een staking was tot in de puntjes voorbereid. De vakbonden CNV en FNV hebben vanavond een akkoord bereikt over de CAO.