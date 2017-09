Zeewolde ziet af van dure fietsverbinding met Ermelo

De reden voor het afhaken van de gemeente is ook niet zo ingewikkeld: de provincie Flevoland was mede-initiatiefnemer en zou meebetalen aan de bouw van de brug. Maar uit berekeningen blijkt dat zo'n verbinding minimaal tien en maximaal twintig miljoen euro gaat kosten. Dat werd de provincie iets te gortig. Daarom trok ze voor de zomer al de conclusie dat het project niet haalbaar was. Zeewolde volgt dat besluit nu, vooral ook omdat het project zeker te duur is voor slechts één partij.