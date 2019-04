Zeewolde zoekt dringend woonruimte voor groeiende groep Polen

Arbeidsmigranten uit Oost-Europa die voor langere tijd in Zeewolde komen wonen, moeten in het dorp zelf worden gehuisvest en niet op (voormalige) recreatieterreinen. Burgemeester Gerrit Jan Gorter zoekt daarom dringend ondernemers die deze woonruimte willen realiseren.

De burgemeester van Zeewolde constateert dat het bedrijfsleven in Zeewolde niet kan bestaan zonder de inzet van arbeidsmigranten en dat de behoefte aan werknemers uit Oost Europa waarschijnlijk nog groeit de komende tijd. Hij zoekt naar mogelijkheden om deze bevolkingsgroep veilig te huisvesten, met name in het dorp.

De gemeente Zeewolde heeft nu ruim 1500 arbeidsmigranten uit Oost Europa binnen de gemeentegrenzen. Ze werken vooral in de agrarische sector en bij distributiecentra op het bedrijventerrein Trekkersveld. Een deel van de Poolse werknemers werkt ook in Amersfoort, Almere en Nijkerk. Ze worden ingehuurd door uitzendorganisaties als Covebo en In Person.

Meer werk

Gorter registreert een spanningsveld. ,,We hebben twee woonplekken voor deze arbeidsmigranten, het voormalige recreatiepark De Bosruiter en het naastgelegen vroegere azc. Beide locaties zijn vooral bestemd voor tijdelijke bewoning, voor werknemers met kortlopende arbeidscontracten. Deze huisvesting is niet geschikt voor langdurige woonsituaties. Arbeidsmigranten die lang blijven, willen we in het dorp huisvesten, dus we zijn op zoek naar alternatieven. De werkgelegenheid bij de bedrijven waar de arbeidsmigranten wonen groeit.. We zijn dus dringend op zoek naar ondernemers en andere initiatiefnemers die huisvesting willen realiseren voor deze bevolkingsgroep.’’

Kansen