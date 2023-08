Zeewolde zoekt nieuwe docenten: aantal basisschoolleerlingen stijgt sneller dan aantal inwoners

Rechter grijpt in bij 'kinderach­ti­ge burenruzie’: buurman moet camera weghalen, anders volgt dwangsom

De voorzieningenrechter sprak van een ‘kinderachtige burenruzie’. Beide buren zeggen zich geïntimideerd te voelen door de camera's die de ander ophing, één van hen wordt nu gesommeerd deze te verwijderen, nadat zijn buurman er een zaak over aanspande. Het recht op privacy zou in het geding zijn. De rechter stelt dat ‘iedereen het recht heeft onbespied te zijn in zijn eigen woning of tuin’.