Zeewoldenaar Ed Engelkes als technisch directeur op avontuur in India

De club is afkomstig uit Mohali in de staat Punjab in Noord-India en is in handen van het Amerikaanse bedrijf Round Glass. ,,Het eerste elftal speelt in de I-League, het op één na hoogste niveau. Daaronder hangt een academie met teams vanaf onder 12 tot en met het tweede elftal. Ik ga leiding geven aan de coaches van de Academy en zelf het onder 18 team coachen. Ik sta in nauw contact met Nikos Topoliatis, de technisch directeur van de club. Hij houdt zich vooral bezig met het eerste elftal, dat onder leiding staat van Ashley Westwood.’’