Zeewoldse kleuterhelden Lottie en Dottie maken eenmalig comeback vanwege coronacrisis

Veel Zeewoldse twintigers koesteren dierbare jeugdherinneringen aan Lottie en Dottie. Tijdens de viering van het twintigjarig bestaan van Zeewolde, in 2004, maakte het duo zijn debuut. ,,Voor alle leeftijdsgroepen werd toen iets gedaan’’, vertelt Janse. ,,Met uitzondering van de allerkleinsten. Zo ontstond bij Bea en mij het idee voor een kleutercabaret. Het was bedoeld als grap, maar enkele weken later stonden we als Lottie en Dottie op te treden in een tent die was gevuld met 1200 kids uit Zeewolde.’’

Het concept was even simpel als doeltreffend. Op speelse wijze werd kinderen van alles geleerd. ,,En vaak deden Lottie en Dottie iets stouts, waarna het later weer goed kwam.’’ Na hun debuut in 2004 nam de ‘showbizzcarrière’ van Van den Berg en Janse een kleine vlucht. Het optreden in Zeewolde was niet onopgemerkt gebleven en in de jaren daarna reisden Lottie en Dottie naar basisscholen in het hele land. ,,Maar op een gegeven moment hebben we er een punt achter gezet. Bea en ik waren de vijftig inmiddels gepasseerd en het begon toch wat gek te voelen om in de huid van twee kleuterpersonages te kruipen.’’

Comeback

Toch besloten de docenten een eenmalige comeback te maken als Lottie en Dottie. ,,Vanwege de coronacrisis’’, zegt Janse. ,,Bea en ik geven allebei les op een basisschool in Zeewolde. Net als alle andere docenten hebben we momenteel alleen via het beeldscherm contact met onze leerlingen. Dat gaat best goed. We zingen samen liedjes en geven ze opdrachtjes die ze thuis kunnen doen. Toch merken we dat de kinderen het er moeilijk mee hebben. Ze willen heel graag terug naar school, maar dat zit er voorlopig natuurlijk niet in.’’

Om de kinderen wat extra vermaak te bieden in deze barre tijden, besloten Van den Berg en Janse nog één keer in de huid te kruipen van Lottie en Dottie. ,,Het idee kwam van m’n dochter. Zij stelde ook voor om filmpjes te maken en die op YouTube te plaatsen.’’ En dus zijn Van den Berg en Janse aan de slag gegaan. ,,Alle afleveringen zijn gekoppeld aan een thema. Want het moet niet alleen leuk zijn, maar ook leerzaam. Zo leren we de kinderen onder meer over voorzetsels, tellen en de anderhalve meter regel.’’

Overgewaaid

Smaakt deze comeback naar meer? ,,Dat niet’’, zegt Janse. ,,Als deze crisis is overgewaaid stoppen we er weer mee. We doen dit alleen als extraatje voor onze leerlingen.”