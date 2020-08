Zeker één gewonde bij aanrijding op Gooiseweg bij Zeewolde

Pop-up camping in Zeewolde heeft iets unieks: halfpensi­on in een tent

30 juni Halfpension vakantie vieren op een camping, dat is vrij bijzonder. Vanaf 4 juli kan het in Zeewolde, waar de pop-up camping ‘Natuurlijk Glamping’ van start gaat in het Horsterwold in Zeewolde. Een uniek concept voor Nederland, zegt de initiatiefnemer.