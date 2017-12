Zenderpark Zeewolde eerste defensie-object in Flevoland

Het antennepark werd in 2012 al door Defensie aangekocht van de toenmalige Wereldomroep. Nu is het moment dat het daadwerkelijk geschikt wordt gemaakt voor gebruik als zendstation. De bestaande zendmasten, met een hoogte van 135 meter, worden vervangen door antennes van 40 meter hoog.

Ontmanteling

De werkzaamheden gaan begin volgend jaar van start; alle bestaande masten worden dan ontmanteld. In het tweede kwartaal van 2018 worden de nieuwe antennes geplaatst. Een jaar later komt de zendapparatuur in het gebouw te staan. Nog weer een jaar later, medio 2020, wordt het zendstation in gebruik genomen.