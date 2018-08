Zonnestroom naar huurders in Zeewolde

Wolf duikt voor het eerst op in Flevoland en doodt schaap in Zeewolde

8 augustus De wolf heeft nu ook de polder ontdekt. In de eerste week van juni is in Zeewolde een schaap doodgebeten. Volgens Faunafonds BIJ12, dat de dna-sporen op het dode dier heeft onderzocht, is de dader zonder twijfel een wolf.