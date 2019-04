35 voertuigen in beslag genomen bij grote controle in Zutphen

Ker­ken-red­der: ‘Veel burgers zijn begaan met voortbe­staan religieus erfgoed’

6 april De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is sinds donderdag eigenaar van de Grote Kerk in Lochem. De kerk wisselde van eigenaar omdat het op deze wijze meer vertrouwen heeft dat ze ook op langere termijn goed onderhouden wordt. Wat is de SOGK voor een organisatie en wanneer nemen ze kerken over? ,,We willen kerkbesturen ontzorgen. Maar we kunnen niet iedereen helpen.’’