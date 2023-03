416 sausbakjes in een maand: Marike strijdt tegen fastfood-afval in Zutphen. ‘McDonald's doet te weinig’

MET VIDEO Achterhoek­vlag? Zutphen hangt liever eigen vlag uit: ‘We zijn trots op de stad’

De Achterhoekvlag is steeds meer te zien in Gelderland. In het centrum van Zutphen, dé stad van de Achterhoek, wappert een ander dundoek. De Zutphense stadsvlag. Ondernemers in de Korte Beukerstraat vlaggen het fanatiekst. ,,Het is hier verplicht.”