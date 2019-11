55-jarige gluurder van volleybalsters in Vorden weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte

Groot Dictee Burgemees­ter Annemiek Vermeulen van Zutphen dik tevreden met 21 fouten

2 november Hoewel ze bij wedstrijden eigenlijk altijd wil winnen, wist burgemeester Annemiek Vermeulen van Zutphen vooraf dat de eerste plek bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal onhaalbaar was. Ze is dan ook dik tevreden met 21 fouten. ,,Ik had gehoopt op 25 of minder. Volgens mij zit ik mooi in de middenmoot.”