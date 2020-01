80.000 euro verlies, maar FC Zutphen raakt niet in paniek: ‘Die cijfers had ik niet moeten noemen’

Tuininga is sinds afgelopen november voorzitter van de club aan de rand van Zutphen. In het dagelijks leven is hij ondernemer; hij leidt als directeur techbedrijf Salland Electronics in Zwolle. En die ondernemersgeest bleef tijdens de nieuwjaarsreceptie niet onopgemerkt. Naast sportieve prestatie, ging het in de speech - getiteld ‘Op weg naar een moderne sportvereniging’ - geregeld over financiën.