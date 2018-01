Aanbod huizen slinkt snel in Zutphen en Lochem

Huizenkopers in de regio Zutphen/Lochem hebben steeds minder keuze omdat er veel huizen verkocht worden. In de voorbije crisisjaren stonden er in Zutphen rond de 600 huizen te koop tegenover op dit moment zo'n 240. Voor Lochem gaat het om tegen de 300 huizen in de crisistijd ten opzichte van zo'n 100 huizen die momenteel te koop worden aangeboden.

Gemiddeld heeft een koper in de regio Zutphen/Lochem de keuze uit zo'n vier huizen, zeggen de makelaars Wim Rijsemus van Ten Hag makelaars in Zutphen en Rinze Addink van Beltman makelaars in Lochem. Voor Lochem-stad merkt Addink dat daar een duidelijke krapte aan het ontstaan is omdat er de afgelopen jaren amper gebouwd is. ,,Er komen in Lochem-stad nu wel een paar projecten aan, maar het aanbod daar blijft krap. En omdat de vraag groot blijft zal dat in Lochem-stad zeker betekenen dat de prijs blijft stijgen", verwacht Addink.

Huizenprijzen

Maar in tegenstelling tot de Randstad of regiosteden als Deventer en Apeldoorn valt de stijging van de huizenprijzen in Zutphen en Lochem nog betrekkelijk laag uit. Volgens de woningmarktrapporatage van Ten Hag makelaars is de gemiddelde stijging in Zutphen zo'n twee procent. Lochem valt niet onder de rapportage. Volgens Addink is de stijging in Lochem zo'n vier procent. ,,Op zich natuurlijk een mooie stijging", vindt Addink.

In tegenstelling tot sommige steden in de buurt worden er in Lochem en Zutphen amper huizen bij inschrijving verkocht. Maar voor sommige stulpjes is er wel degelijk heel veel animo, stelt Wim Rijsemus. ,,We maken af en toe mee dat er voor een woning tientallen kandidaten zijn. Laatst ging hier ook een pand weg tien procent boven de vraagprijs. Dat is leuk voor de verkoper natuurlijk, maar we moeten oppassen voor oververhitting van de markt."

In de gemeente Lochem zijn de twee-onder-een-kapwoningen tot 3 ton en de vrijstaande huizen van 4 tot 5 ton nu zeer courant, aldus Addink. In Zutphen en Warnsveld wordt er nu ook veel beter verkocht in het duurdere segment, zegt Rijsemus. ,,Vooral ook in het buitengebied zit de loop er weer flink in. De verbouwde boerderijen en dergelijke doen het weer goed. We hebben jaren gehad dat die amper verkocht werden."