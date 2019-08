Aandacht voor de kleinste details in oude Zutphense huizen

Niet meteen aanbellen, eerst even de gevel bewonderen van het huis aan de Kuiperstraat 29 in Zutphen, waar sinds enkele dagen de vlag uithangt. De sierlijke vormen in het pleisterwerk verraden de periode waarin het is gebouwd, begin vorige eeuw, de tijd van de Jugendstil. In die decoratie is het bouwjaar opgenomen: ‘anno 1908'. Dat is dan duidelijk, maar het lijkt net of het huis een eeuw later is opgetrokken, zo fris ziet het eruit.