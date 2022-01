Aanleg turborotonde en fietstunnel De Hoven start maandag: deel Zutphensestraat 10 maanden op slot

Drenkeling gered uit vijver woonwijk Brummen, slachtof­fer overge­bracht naar het ziekenhuis

In een woonwijk in Brummen is zondagochtend een persoon te water geraakt. Het incident gebeurde in de grote vijver in nieuwbouwwijk de Elzenbos. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

