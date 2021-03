Aanrijding tussen twee fietsers in Zutphen, één slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Weg vol brokstuk­ken na heftig ongeluk in Laag-Soe­ren: vrouw met spoed naar het ziekenhuis

24 februari Twee automobilisten kwamen vanmiddag hard in botsing op de Kanaalweg in Laag-Soeren. Beide voertuigen liggen volledig in puin. Eén vrouw is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.