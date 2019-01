Aantal basisschoolleerlingen in Zutphen keldert

Het gros van de basisscholen in de gemeente Zutphen krimpt fors. Waar het totaal aantal leerlingen in het primaire onderwijs in 2016 nog rond de 4500 lag is dat aantal in twee jaar naar 4000 gezakt. Het einde is nog niet in zicht.

Basisscholen in de gemeente Zutphen hebben het moeilijk. De Achterhoek is een krimpregio en dat is te zien in het aantal basisschoolleerlingen.

In twee jaar tijd is het aantal basisschoolleerlingen in Zutphen en Warnsveld gezamenlijk met ongeveer 500 leerlingen naar beneden gegaan. Een daling van van meer dan elf procent. De exacte cijfers per school over 2018/2019 worden nog gedeeld door de PO-Raad, sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De gemeente Zutphen kan al wel een indicatie geven. ,,Op basis van de gegevens die de gemeente op dit moment heeft ligt het leerlingenaantal in het reguliere basisonderwijs rond de 4000 leerlingen’’, aldus gemeentewoordvoerder Robert-Jan Bax.

In 2016 stond het totaal aantal leerlingen nog op 4500. Voorafgaand aan het lopende schooljaar telden de achttien basisscholen in de gemeente Zutphen, speciaal onderwijs niet meegerekend, gezamenlijk 4143 leerlingen. Het einde voor de scholen is daarmee nog niet in zicht. Volgens de gemeente Zutphen is de verwachting dat het totale aantal leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente Zutphen in 2030 zakt naar ongeveer 3250.

Lege lokalen

Zorgen maakt de gemeente Zutphen zich nog niet. ,,Onderwijs is continu in beweging’’, laat Robert-Jan Bax namens Zutphen weten. ,,Het opgestelde Masterplan Onderwijshuisvesting speelt onder andere in op een toekomstbestendig onderwijs. Daarin wordt rekening gehouden met krimpscenario’s.’’

,,Leegstaande lokalen worden altijd als eerste ter beschikking gesteld aan scholen die extra ruimte nodig hebben’’, zegt Bax. ,,Als dat niet het geval is, dan worden deze ter beschikking gesteld aan maatschappelijke organisaties of bedrijven. We voorzien geen directe problemen.’’

Uitzondering