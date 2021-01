Aantal inbraken in coronatijd gehalveerd in Zutphen, overlast door jeugd neemt juist toe

Waar er in het dorp Warnsveld in 2019 nog 25 woninginbraken werden geregistreerd door de politie is dat aantal het afgelopen jaar gedaald tot 7. Het aantal woninginbraken in het dorp is tekenend voor het rustige jaar dat inbrekers hebben in de gemeente Zutphen. In heel de gemeente noteerde de politie 54 inbraken, hierbij zijn ook mislukte pogingen meegeteld. Een jaar ervoor steeg dit aantal nog tot 101.