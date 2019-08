Abdul (35) kan kinderen weer knuffelen dankzij familiekamer in gevangenis Zutphen: ‘Net als thuis’

In de penitentiaire inrichting in Zutphen zitten zo’n 225 mannen opgesloten. In de bezoekersruimte – de slang genoemd, vanwege de vorm – komen gevangenen door de ene deur binnen, bezoek door de andere. Echt contact is niet mogelijk, gevangenen en hun bezoek worden gescheiden door een hoog opstaande doorzichtige plastic wand. Tot enkele maanden geleden zagen ook kinderen alleen hier hun vader, door het plastic wandje. Nu is er een familiekamer. Een ruimte met een bank, een kleed, een tafel, speelgoed. Na onderzoeken in Engeland is namelijk gebleken dat het voor de kinderen van gevangenen erg goed is dat zij contact met hun vader behouden, ook al zit die in de bajes.