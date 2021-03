ABN Amro sluit vestiging in Zutphen: ‘Mensen bankieren steeds meer online’

Klanten van de ABN Amro uit Zutphen en omgeving kunnen vanaf mei niet meer naar het bankkantoor aan de Martinetsingel. De bank sluit de vestiging in de binnenstad van Zutphen. Voor een fysieke afspraak moeten klanten uit de omgeving straks naar het kantoor in Apeldoorn.

Steeds meer klanten van ABN Amro regelen hun bankzaken via de smartphone of laptop. Het is daardoor volgens de bank steeds minder noodzakelijk om een bankkantoor te bezoeken. Als gevolg daarvan neemt het aantal klanten dat een bankkantoor bezoekt elk jaar af, waardoor ABN Amro de vestiging in Zutphen sluit. Het pand in de binnenstad wordt verkocht.

,,We zien zo’n enorme toename van bijvoorbeeld beeldbankieren, dat het niet nodig is om alle vestigingen open te houden’’, zegt Hans Sjouke Koopal namens de bank. Het aantal klanten dat kiest voor online bankieren is volgens hem door het coronavirus in een verdere stroomversnelling geraakt.

Enige sluiting in omgeving

De vestiging in Zutphen is het enige bankkantoor in de omgeving dat de deuren sluit, laat Koopal weten. Vanaf 7 mei kunnen klanten van de bank er niet meer terecht. Het dichtbijzijnste kantoor is dan aan de Hofstraat in Apeldoorn.

De sluiting heeft volgens Koopal geen gevolgen voor het personeel in Zutphen. ,,We nemen geen afscheid van werknemers. We kijken samen met deze werknemers naar andere plekken of andere functies.’’

‘Lastig voor ouderen’

Hoewel steeds minder klanten bij een kantoor langskomen, begrijpt Koopal dat een sluiting lastig kan zijn voor met name oudere inwoners die minder handig zijn met computers en smartphones. ,,We zorgen goed voor deze ouderen. Zo hebben we zorgcoaches voor de groep klanten die extra ondersteuning nodig heeft.’’

Zo’n zorgcoach helpt mensen op weg met internetbankieren of met het nemen van financiële beslissingen of het praktisch organiseren van bankzaken. Zo’n coach komt ook bij mensen thuis langs. ,,Daarnaast wijs ik graag op de gratis cursus online bankieren, die we aanbieden.’’