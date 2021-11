Achterhoek helpt bessenetende vogels een handje met extra bosjes in ‘overhoekjes’

Video Creatief met fruit op basis­school in Zutphen: ‘Ik had iets groots en geels met allemaal prikkel­tjes’

In plaats van begrijpend lezen of knutselen, leerden de kinderen van groep 4 van obs De Waaier in Zutphen vandaag belangrijke lessen over gezonde voeding, zoals fruit. De kinderen gingen aan de slag met appels, bananen, peren en allerlei andere soorten fruit, die ze aan stokjes regen. ,,Kinderen leren dat fruit lekker is en dat je er creatief mee kunt zijn.’’

8:55