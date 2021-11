Achterhoekse schrijfster blaast nieuw leven in 141 jaar oude moord op ontvoerde jongen (13) uit Brummen

Eind september 1880. Heel Den Haag is geschokt door de ontvoering van Marius Bogaardt. De 13-jarige jongen, die de zomers doorbracht in Brummen, werd op gruwelijke wijze vermoord. 141 jaar later duikt Anneloes Timmerije, woonachtig in Hengelo (Gld.) in zijn nalatenschap.