Achtste editie World Press Photo Zutphen zonder beperkingen en mét een paar primeurs

Zonnepark voor mensen met laag inkomen in Lochem mag niet ten koste gaan van landbouw­grond

Een zonnepark waar honderden mensen in Lochem met een laag inkomen van kunnen profiteren, lijkt nog nauwelijks haalbaar. In plaats daarvan moet de lokale energiecoöperatie LochemEnergie op zoek naar plekken waar zonnepanelen op daken kunnen worden gelegd. De reden: een aantal politieke partijen wil niet dat landbouwgrond in Lochem verloren gaat.

5 juli