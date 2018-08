Actie FNV Jong in Zutphen tegen onderbetaling door supermarkten

Jachthaven Zutphen nog steeds gesloten: financiële strop voor vereniging

6:00 Aanleggen in of vertrekken uit de jachthaven in Zutphen is sinds deze week niet mogelijk. Watersportvereniging Gelre (WSV) heeft de haven vanwege het extreem lage waterpeil gesloten. Slecht nieuws voor de inkomsten van de vereniging. Zij moeten het juist in het hoogseizoen hebben van passanten.