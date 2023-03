Actie ontevreden personeel Gelre ziekenhuis Zutphen schiet bestuur in verkeerde keelgat, bijeenkomst verboden

Tweede klasse AZC bedwingt koploper Bon Boys opnieuw, maar heeft toch het gevoel dat er meer in zat

Een hoop ingrediënten voor een mooie pot voetbal waren in Zutphen aanwezig voor het treffen tussen promovendus AZC en koploper Bon Boys in 2I. In de eerdere ontmoeting dit seizoen had AZC Bon Boys op een nederlaag getrakteerd en de bezoekers, gebrand op revanche, konden bij een goed resultaat de tweede periode binnenhalen. In plaats van een schitterende pot voetbal werd het echter een draak van een wedstrijd die in 1-1 eindigde waarmee Bon Boys de periode won. Spelbreker? Het veld.