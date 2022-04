Afdingen? Als de marktgangers in Warnsveld horen wat Herman met de opbrengst doet, geven ze juist te veel geld

Dat Koningsdag in Warnsveld populair is, is een understatement. Het is nog geen tien uur en je kunt al over de hoofden lopen. Ook ver buiten het centrum is te merken dat er iets aan de hand is. Wie het dorp nog niet kent, heeft geen probleem de kleedjesmarkt te vinden: volg de stroom oranje fietsers en wandelaars die richting het centrum gaat.