Afghaanse Homa (36) uit Zutphen: ‘Ik kan niet zeggen hoe verdrietig ik ben’

,,Twintig jaar hebben vrouwen naar universiteiten gekund en hebben ze diploma's gehaald, maar het is allemaal voor niks,” zucht Homa Ashkar(36) uit Zutphen. De hele dag staat haar televisie aan om het nieuws uit Afghanistan te volgen, waar haar familie woont in Herat. Ze slaapt niet meer, droomt over de Taliban, sinds Herat in de handen van de Taliban is gevallen. Nu ook de president het land is ontvlucht is de wanhoop nog groter. Hoe moet het met de Afghanen nu verder? Als 10-jarige maakte Ashkar de komst van de Taliban mee, in 1996. Nu komt alles van toen weer terug.