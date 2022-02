Afstoten zwembaden in Gorssel en Almen gaat Lochem miljoenen kosten: ‘Veel meer nodig dan een likje verf’

Gastheer Geert maakt cirkel rond in Brummen: ‘Het moet weer gaan bruisen in Concordia’

Met Geert Glashouwer aan het roer opent het vernieuwde Concordia medio maart haar deuren. Dan kunnen Brummenaren na dik drie jaar eindelijk weer terecht in het voormalige zalencentrum en culturele hart. Glashouwer gaat in Concordia een grandcafé runnen. Dat lijkt hem wel toevertrouwd. Want de uitbater neemt veertig jaar horeca-ervaring mee. ,,Het moet hier weer gaan bruisen’’, zegt de 56-jarige, die ooit gastheer was op het grootste cruiseschip ter wereld.

11 februari