Agent trekt sprintje en grijpt verdachte van fietsdiefstal in Warnsveld: ‘Heerlijk achtervolging’

Henny Hage uit Zutphen heeft geen idee wat ze moet doen aan de vele scheuren in haar huis: ‘Ik wil hier 100 worden’

2 oktober Het huis van Henny Hage uit Zutphen scheurt aan alle kanten. Buiten bij de raamkozijnen, in de badkamer en in haar logeerkamer zit zelfs een scheur van tientallen centimeters. Zijn het de trillingen van de drukke Industrieweg of de autoslopende buren? Of verzakt het huis door uitdroging van de grond? Nee, hoe de scheuren daar komen weet Henny niet.