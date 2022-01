Agent weigert zich te identificeren bij conflict in kringloopwinkel Ruurlo: ‘Dat is toch niet rechtsgeldig?’

Vrolijke gay Jos (68) voelt zich op z’n plek in De Adelaars­horst: ‘Bijzonder wat GA Eagles betekent bij ziekte en leed’

Hij noemt zich de ‘Roze rand van Go Ahead’: Jos Miedendorp de Bie, een vrolijke gay in de voetbalwereld. De Twellonaar (68), die al eens landelijk nieuws werd, is bij Go Ahead Eagles helemaal op z'n plek. ,,Ik heb tegenslagen gehad, maar je moet altijd positief blijven. Dan komt het goed.”

