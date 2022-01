Agent weigert zich te legitimeren bij conflict in kringloopwinkel Ruurlo: ‘Dat is toch niet rechtsgeldig?’

videoHet was onrustig in kringloopwinkel Warm in Ruurlo, afgelopen vrijdagochtend. De eigenaren van de winkel hadden aangekondigd dat ze open zouden gaan en werden daarom getrakteerd op een bezoekje van handhavers van de gemeente Berkelland en politie. Er ontstond ter plekke een felle discussie tussen de eigenaren van de kringloop en de politie, omdat de agent in kwestie zijn legitimatie niet wilde laten zien. Waarom deed hij dit niet gewoon?