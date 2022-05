Agenten ontdekken grote dakbrand in leegstaande loods bij Zutphen, asbest slaat neer op eigen terrein

Weer verdwijnt een grote horecazaak uit Zutphense binnenstad: ‘Beetje verdriet, beetje trots’

Het voormalig Intertoys-pand op de Schupstoel was jarenlang één van de meest prominente leegstaande panden van de Zutphense binnenstad. Vorig jaar blies koffiespeciaalzaak Van Rossum met een tweede vestiging nieuw leven in het pand, maar Frans en Dagmar van Rossum hebben de horecazaak alweer in de verkoop gezet. ,,We waren meer tijd kwijt met het oplossen van problemen, dan met onze passie: koffie maken.’’

27 mei