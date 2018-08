Algerijn die in boom klom op azc in Zutphen moet terug naar Italië

De Algerijn vroeg in eerste instantie asiel aan in Italië. Volgens Europese wetgeving moet het land waar een asielzoeker als eerst asiel aanvraagt de aanvraag in behandeling nemen. Op eigen houtje reisde de man door naar Nederland om daar asiel opnieuw asiel aan te vragen. ,,Er zijn Europese afspraken gemaakt. De man moet dus weer terug naar Italië, waar hij zijn eerste aanvraag deed'', laat Carine Portengen namens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weten.

Wanhoop

,,Zijn actie om de boom in te klimmen was een wanhoopsdaad om dat te voorkomen. Dit heb ik eigenlijk nooit meegemaakt'', aldus Portengen. ,,Vergelijkbare incidenten vinden wel vaker plaats. Maar dan gaan mannen of vrouwen vaak in hongerstaking. Iemand die in een boom klimt is voor mij nieuw.''