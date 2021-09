Alle kernen van Lochem vormen een front in hun strijd tegen de Regionale Energie Strategie

video Door coronavi­rus uit nood geboren festival ‘Camping Hanzehof’ krijgt in Zutphen een vervolg

6 september Lokale acts afgewisseld met landelijk bekende namen. Aankomend weekend staan verschillende artiesten in en om Theater Hanzehof op te treden tijdens Camping Hanzehof. Vorig jaar werd het concept uit nood geboren omdat er door de coronamaatregelen weinig te doen was in en om het theatercomplex. Vanwege het succes toen, opent Hanzehof de deuren op de ‘camping’ dit jaar nog een keer.