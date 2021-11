Almeloër (28) verdacht van twee schokkende mishandelingen in Zutphen

Een 28-jarige man uit Almelo zit vast in de Penitentiaire Inrichting Zwolle en moet daar voorlopig waarschijnlijk ook nog wel even blijven zitten, bleek vanmorgen in de rechtbank in Zutphen. Volgens justitie is de man afgelopen zomer flink tekeer gegaan in Zutphen door twee mensen zwaar te mishandelen.