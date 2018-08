Almenaren willen ‘stiekem’ meezwemmen met Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden zwemt vanaf zaterdag 200 kilometer over het parcours van de Elfstedentocht. De Almense vriendengroep, waarvan er acht zouden gaan zwemmen, waren al maanden in training om delen van het parcours mee te zwemmen. Dat dit niet mag van het Friese waterschap en de GGD is voor de vrienden een forse domper. „Natuurlijk is het een teleurstelling, maar ze kunnen ons niet overal tegenhouden. We kijken nog of we op sommige delen toch nog mee kunnen zwemmen, bijvoorbeeld buiten de steden”, zegt Ruben Tolboom.



Al is het maar om de sponsoren tegemoet te komen. De Almenaren hadden als doel 15.000 euro in te zamelen voor 'Swim for Cancer', de stichting van Van der Weijden. Dat streefbedrag is fors overtroffen. „We hebben 30.000 euro opgehaald.”