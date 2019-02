Alsnog onderzoek naar opvallend hoog aantal kankergevallen in Eefde

Dit heeft Steven van der Lelie, adviseur medische milieukunde van de GGD, vanavond gezegd tijdens de informatiebijeenkomst voor de inwoners van Eefde-West.

Bij een kankerclusteronderzoek wordt het aantal gevallen van kanker in Eefde-West vergeleken met het aantal gevallen dat op basis van referentiecijfers normaal verwacht kan worden. Het instituut Integraal Kankercentrum Nederland verzamelt per gemeente al deze cijfers over kanker. De GGD kan deze raadplegen.

Verschil per woongebied

Gemiddeld krijgt één op de drie Nederlanders kanker in hun leven. Maar dat kan per woongebied verschillen. Dit kan te maken hebben met de sociaal-economische achtergrond van de bewoners, de gemiddelde leeftijd en bijvoorbeeld de aanwezigheid van vervuilende industrie.

Eefde zal met soortgelijke woongebieden worden vergeleken om te bepalen of het aantal gevallen van kanker veel hoger dan normaal is. ,,Is dat het geval, dan zou eventueel een nog dieper onderzoek worden gestart door specialisten op gebied van kankeronderzoek,’’ aldus Steven van der Lelie. ,,Maar deze optie is wel ver weg omdat er allerlei medisch – ethische haken en ogen aan zo’n onderzoek zitten.’’

Causaal verband