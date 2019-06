AMBER Alert voor vermiste 16-jarige Ainslie uit Zutphen

Een AMBER Alert wordt doorgaans verspreid als een kind ontvoerd is of in levensgevaar is. De politie zegt al op verschillende locaties tevergeefs naar de jongen te hebben gezocht. Ainslie wordt sinds vanmorgen vermist.

Steenwijk

De mobiele telefoon heeft de politie weten te traceren in Eesveen, vlakbij Steenwijk. Wie meer informatie heeft over een mogelijke connectie tussen de jongen en de omgeving Eesveen/Steenwijk kan ook bij de politie terecht. De politie kan op dit moment nog niets anders zeggen over de zaak. ,,We hopen snel meer te kunnen delen’’, zegt woordvoerder Gerdine van Reen. Over de zorgen om zijn gezondheid en de reden daarvan wil zij niks kwijt. ,,Daar kan ik geen uitspraken over doen. Wat wij nu weten hebben wij gedeeld.’’

Litteken

Ainslie is 1.76 meter lang, tenger, heeft een blanke huidskleur en donkerbruine ogen. De zijkanten van zijn kapsel zijn kort, met langere lokken bovenop. Hij heeft geen gezichtsbeharing en een litteken op zijn kin.

Wie hem ziet, tips heeft of weet waar hij is kan bellen met 0900-8844.

Asperger