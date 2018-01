VideoDe Broodfabriek in het Zutphense Noorderhavenkwartier was zaterdag voor even het zenuwcentrum van elektrisch rijden. Tijdens de Emovia Electric Experience konden inwoners en bezoekers allerlei soorten elektrische auto's en scooters uitproberen. De belangstelling was groot.

Er was een primeur: ZutphenEnergie nam bij de Broodfabriek haar Renault Zoe officieel in gebruik. Ambtenaren van de gemeente Zutphen en burgers van de Hanzestad gaan rijden in deze deelauto. De ambtenaren van 'Lochem' gingen hen al voor.

De Zutphense burgemeester Annemieke Vermeulen en wethouder Coby Pennings namen na de opening van de Experience alvast een voorproefje op twee wielen: het duo schoot er geruisloos vandoor op een elektrische scooter.

De Electric Experience beleefde zijn vuurdoop in Zutphen. Het blijft niet bij een pilot, zegt Emovia-communicatiemedewerkster Nicoline Meutstege. ,,We willen dit meerdere keren per jaar gaan doen. We houden in elk geval een roadshow tijdens het congres Cleantech Tomorrow op vliegveld Teuge (eind april, red.). En er komt dit jaar een event in Lochem en mogelijk nog eentje in Nijmegen.''

Pioniersrol

De Emovia Electric Experience is een initiatief van de Stichting Oost Nederland Elektrisch, een non-profit organisatie. Die wil elektrisch rijden stimuleren omdat het milieuvriendelijker is dan rijden in 'gewone' auto's. Nederland vervult een pioniersrol in elektrisch rijden: het heeft met 30.000 laadpalen wereldwijd de dichtste dekking.