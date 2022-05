Ambtenaren Zutphen namen ontslag door gedrag wethouder Werger: ‘Onveilig en angstcultuur’

Jaar respijt voor Kinderop­vang Klarenbeek op terrein te sluiten basis­school; in elk geval tot zomer 2024

Kinderopvang Klarenbeek mag in elk geval tot 31 juli 2024 gebruik blijven maken van het gebouw op het terrein van basisschool de Dalk in Klarenbeek. Die toezegging doet het Apeldoornse college aan eigenaresse Gerscha Gerritse. ,,Ik ben dankbaar dat ik iets meer lucht heb, maar tegelijkertijd betreur ik het dat er nog altijd geen zicht is op een vervangende locatie.”

26 mei