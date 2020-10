Andreas leerde zijn in 2004 straatarm gestorven vader kennen in Warnsveld: ‘Hoe verder ik kwam, hoe pijnlijker het werd’

Minibusjes voor Zutphense ouderen gaan later de weg op: ‘We wachten Rutte’s persconfe­ren­tie af’

9 oktober Oudere Zutphenaren die slecht ter been zijn en mindervaliden moeten nog even geduld hebben voordat ze met een elektrisch minibusje de binnenstad in kunnen. De twee busjes zouden deze week de weg op gaan, maar dat is onder andere vanwege de aangescherpte coronamaatregelen uitgesteld.