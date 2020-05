Angst voor nog een vallende tak op voorbijganger, Zutphen kapt iconische boom langs IJsselkade

Uitbater Niels opent restaurant in hartje Zutphen eind juni, ‘maar alleen als de bouw op schema ligt’

6:31 De wijn- en spijskaarten zijn klaar, de wijnkelder is af en het plaatsen van de keuken begint volgende week. De ervaren sterrenchef Niels Minkman staat in de startblokken om hotel-restaurant Boutique Broederenklooster te openen in hartje Zutphen. Dat zou op 1 mei gebeuren, maar is vanwege corona vertraagd. Minkman denkt in de tweede helft van juni het restaurantgedeelte te kunnen openen. ,,Maar dat is onder voorbehoud en alleen haalbaar als de bouw vordert.’’