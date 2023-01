Angstcultuur op stadhuis in Zutphen? Opgedragen onderzoek laat op zich wachten

Oplichter ouderen in Zutphen ‘handelt op schandali­ge en schadelij­ke manier’, maar hoeft niet de cel in

Kenji P. (19) uit Veldhoven ging op 15 juni vorig jaar samen met een onbekend gebleven partner in crime bij meerdere Zutphense ouderen langs om ze geld afhandig te maken, zich voordoend als bankmedewerker. Een dag eerder maakte de jonge verdachte op die manier al zo’n 1200 euro cash en 2200 euro aan sieraden buit bij een oudere dame in Goes. Dat acht de politierechter in Zutphen bewezen. Kenji P. moest zich daar woensdag verantwoorden, maar de jonge verdachte kwam niet opdagen.

