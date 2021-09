Anneke Vermeer uitgeroepen tot beste buur van Lochem: ‘Ze verbroedert met een groentetuin haar buurt in Eefde’

Ommezwaai in Zutphen: nieuwe woningen vooral voor starters en jongeren

23 september In Zutphen is de komende jaren behoefte aan goedkopere woonruimte dan de voornamelijk dure woningen die de laatste tijd zijn gebouwd. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar woningbehoefte dat de gemeente afgelopen zomer heeft laten uitvoeren. Met name starters en jongeren kunnen daarom in hun handen wrijven, gezien het feit dat Zutphen de komende jaren nog honderden woningen mag bijbouwen.