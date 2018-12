Annelies Hummelink zet punt achter haar radiocarrière bij Achterhoek FM

Radiopresentatrice Annelies Hummelink stopt na 26 jaar met haar programma Achterhoek Info bij Achterhoek FM. Ze is het oneens met het plan van de Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland om de 275 lokale omroepen terug te brengen naar 77 grotere streekomroepen.

,,Of ik er een traan om zal laten? Ik weet het niet,’’ zegt Hummelink. ,,Ik zal het gaan missen. Dat weet ik wel zeker.’’ Zaterdag is de laatste keer dat ze Achterhoek Info presenteert. Dat deed Hummelink jarenlang driemaal per week voor de lokale omroep van de gemeente Lochem.

Black Zorro

Steevast was ze op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond een uur in de ether met het programma dat ze ook zelf samenstelde. Evenementen en activiteiten die in Lochem en directe omgeving plaatsvonden waren de hoofdonderwerpen. Talloze gasten ontving ze in haar studio, net buiten de gemeentegrens van Lochem aan de Wiersserbroekweg in Vorden.

Een snelle rekensom leert dat ze in al die jaren zesduizend gasten ontving in de knusse studio waar ooit vleesvarkens knorden. Ze begon haar officieuze radiocarrière als ‘telefoniste en receptioniste’ toen haar drie broers eind jaren tachtig vanuit een schuur bij haar ouderlijk huis als Black Zorro een geheime zender de ether in slingerden. Toen die in 1992 als legale Vordense Lokale Omroep (VLO) verder ging begon haar officiële radiocarrière .

Warme band

,,En toen we voor de voormalige gemeente Ruurlo ook als lokale omroep gingen fungeren hebben we de naam van de zender veranderd in Streekradio Achterhoek FM,’’ zo verklaart Hummelink als ze achter het grote mengpaneel plaats neemt. Want ook de ‘techniek’ verzorgde ze regelmatig zelf voor haar programma’s.