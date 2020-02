Antennes voor sneller internet op elke hoek van de straat: ‘tijd voor verzet’

Wachtlijs­ten voor vrije scholen Deventer en Zutphen, ‘voor bijna een klas geen plek’

17 februari In Deventer en Zutphen krijgen ouders, die hun kinderen op vrije scholen in het primair onderwijs willen zetten, te maken met wachtlijsten. De interesse voor dit type onderwijs blijft immers elk jaar toenemen. Bij de Deventer Vrije School de Kleine Johannes wordt nagedacht over uitbreiding. ,,Het is ingewikkeld maar we zijn het aan het onderzoeken.’’