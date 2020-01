Apothekers starten met dna-test voor medicijnen op maat: ‘Een grote stap vooruit’

videoApotheken in Apeldoorn, Brummen en Dronten zijn de eerste in Nederland die patiënten via een dna-test een persoonlijk geneesmiddelenadvies kunnen geven. Hiermee worden vervelende bijwerkingen voorkomen. En in sommige gevallen zelfs mensenlevens gered. ,,Over een paar jaar doen alle apotheken dit.”