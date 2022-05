Archeologen treffen in Warnsveld mogelijke resten aan van feest dat 2700 jaar gelden gehouden werd

Was er 2700 jaar geleden een feestelijke braderie in Warnsveld? Het zou zomaar kunnen. In de Oranjelaan in Warnsveld hebben archeologen van de gemeente Zutphen de resten van een grote eikenhouten bak aangetrokken. Die werd waarschijnlijkheid gebruikt om grote hoeveelheden vlees in te koken.

De resten kwamen vorig jaar oktober aan het licht toen er in de Warnsveldse Oranjelaan, ter voorbereiding op het vervangen van het riool, archeologisch onderzoek werd uitgevoerd. Destijds werden de resten aangetroffen van een eikenhouten bak, die tot in het grondwaterniveau was ingegraven. Uit onderzoek is gebleken dat de eikenhouten planken afkomstig zijn van bomen die zijn gekapt rond 692 of 691 voor Chr.

In deze houten bak, die zo’n 2,30 bij 1,40 meter groot was, heeft water gestaan. Dat water werd aan de kook gebracht met stenen die in het vuur verhit zijn. Resten van dit fenomeen zijn ook vaak aangetroffen in Groot-Brittannië en Ierland.

IJzertijd

De bakken werden gebruikt in de bronstijd en de vroege ijzertijd. Over de functie van deze bakken bestaat onduidelijkheid, maar wel is duidelijk dat het gebruikt kan worden als een manier om grote hoeveelheden vlees te garen.

Het is niet de enige reden waarom het aannemelijk is dat er 2700 jaar gelden een feest werd gevierd in Warnsveld. In de resten van de houten bak werden naast een dikke laag as ook door hitte gesprongen stenen gevonden. Deze stenen fungeerden waarschijnlijk als zogenoemde ‘kookstenen’.

Servies

Ook werden er aardewerkscherven gevonden, het restant van tenminste dertig potten en schalen. Bij een feest wordt er veel servies gebruikt. Daardoor is de kans groter dat er veel aardewerk gesneuveld is, waarna deze resten in het vuur werden gegooid.

Zeventig meter verderop zijn in de Oranjelaan nog meer resten uit de ijzertijd gevonden. Het gaat om een cluster ‘paalkuilen’ die zich als bruingrijze verkleuringen scherp afsteken in het natuurlijke gele zand. Op basis van het aardewerk dateren de paalkuilen vermoedelijk uit de vroege ijzertijd en zijn daarmee wellicht gelijktijdig met de ingegraven eikenhouten bak.

Volledig scherm Archeologen van de gemeente Zutphen verrichten onderzoek in de Oranjelaan. In het zand zijn de verkleuringen van de 'paalkuilen' duidelijk zichtbaar. © Gemeente Zutphen