Archeologen vinden mysterieus amulet bij IJsselkade in Zutphen

De amulet – een voorwerp waarvan vroeger werd geloofd dat het bescherming biedt tegen gevaar - is een schijf met een diameter van 49 millimeter. Het heeft drie doorboringen, waarschijnlijk om de amulet vast te spijkeren of ergens op te naaien.

Christelijk-kabbalistisch

In het randschrift staat een zeer slecht leesbare tekst. ‘Uit vergelijking met andere amuletten weten we dat er waarschijnlijk ‘tetragrammaton + Maria’ en mogelijk ‘Agla + Emanuel’ stond’, schrijft de gemeente Zutphen in een persbericht. ‘Het eerste woord betekent ‘vier letters’ en slaat op de naam Jahweh (God). Deze namen werden geacht bescherming te bieden aan de gebruiker en komen regelmatig voor op objecten uit de alchemistische, christelijk-kabbalistische sfeer.’

Volgens de Zutphense archeologen worden dit soort amuletten maar zelden gevonden. Toch is het niet voor het eerst; in 2010 werd bij opgravingen voor de bouw van een nieuw crematorium aan de Voorsterallee een langwerpige vergulde bronzen amulet uit de zeventiende eeuw gevonden met vergelijkbare teksten.

Occulte lieden

‘Historisch is bekend dat er in de tijd van de Reformatie rond 1600 occulte lieden in en rond Zutphen actief waren. Een van hen was de exorcist Arnt Schimmelpenninck, een voormalig kanunnik van de Sint Walburgiskerk’, meldt Zutphen in het bericht.